​​​​​​​لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة: افتتاح معمل الخراطيم البلاستيكية قريباً

انطلاقاً من جهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في دعم المشاريع الخدمية والوصول بالمنطقة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات والقطاعات، تستعد لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة بالتعاون مع بلدية الشعب في بلدة المحمودلي؛ لافتتاح معملٍ لتصنيع الأنابيب والخراطيم البلاستيكية المستخدمة في مشاريع البُنى التحتية والمشاريع الزراعية.

وكانت بلدية الشعب في بلدة المحمودلي، قد بدأت ببناء المعمل، الذي يقع في البلدة بريف الطبقة الشمالي خلال مشاريعها لعام 2021، ومن ثم تمت مرحلة توريد الآلات الميكانيكية من ضمن جدول مشاريع عام 2022.

ويهدف المشروع إلى سد حاجة الفلاحين في أرياف الطبقة من الأنابيب والخراطيم الزراعية؛ كون المنطقة تعتمد على الزراعة المرويّة، بالإضافة إلى توفير أنابيب "البولي إيثيلين" المستخدمة في مشاريع وحدات مياه الطبقة وريفها.

ووفقاً لما أكده الرئيس المشترك لبلدية الشعب في المحمودلي، إبراهيم الحمد، فإن أعمال بناء المعمل وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، ومن المقرر أن يبدأ العمل والإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي، بطاقة إنتاجية نحو 1 طن خلال 24 ساعة، حيث يضم خطي إنتاج؛ خط للخراطيم ذات المقاسات الكبيرة من قطر 75 ملم حتى 110 ملم، وخط للقياسات الصغيرة من 20 ملم حتى 63 ملم.

لفت الحمد في ختام حديثه، إلى أن الإيراد المالي الذي سيحققه المعمل؛ سيساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات والبنية التحتية في بلدة المحمودلي.

(خ)

ANHA