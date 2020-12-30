​​​​​​​لجنة الإدارة المحلّية والبلديّات في الرّقّة تتعهّد بمواصلة تخديم المنطقة

وعقدت اللّجنة، اليوم مؤتمراً صحفيّاً لعرض أعمالها خلال عام 2020، وحضر المؤتمر الصحفيّ العاملون في لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة ورؤساء وممثّلون عن بلديات الريف.

وخلال المؤتمر ، ألقى عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الرقة المدني أحمد الخليل كلمة أكّد فيها "على مواصلة العمل للنهوض بواقع مدينة الرقة"، وحيّا الشهداء "الذين ضحّوا بحياتهم من أجل تحرير مدينة الرقة".

وألقت شيرين العلي كلمة باسم لجنة الإدارة المحلية والبلديات، قالت فيها " العمل سيستمرّ خلال العام القادم وما وصلنا إليه اليوم يأتي بفضل قوات سوريا الديمقراطية المرابطة على الجبهات والتي تستبسل بصدّ هجمات العدوان التركي".

وخلال المؤتمر، عرض سنفزيون عن كافة المشاريع المنفّذة لعام 2020 . وأشارت اللجنة إلى استمرار "تأهيل الجسور والحدائق والإنارة والصرف الصحي وتمديد مياه الشرب وتأهيل المباني الرسمية".

وحول التأخّير في مواعيد تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، أشارت اللجنة إلى أنّ السبب هو "العدوان التركيّ وتفشّي كورونا".

(أ ع/م)

ANHA