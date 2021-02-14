​​​​​​​لجنة الداخلية تحظر تجوّل الدراجات النارية في ريف الرقة ضمن ساعات محددة

جاء هذا التعميم بناء على مقتضيات المصلحة العامة بعد مطالب من الأهالي وتصديقه من قبل المجلس التشريعي أصولاً، حيث يمنع تجوّل الدراجات النارية من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً.

وقد تمّ تعميم القرار على غرف عمليات قوى الأمن الداخلي في الرقة بكافة تشكيلاتها، التي تلتزم بتطبيقه ومحاسبة المخالفين اصولاً.

كما دعت لجنة الداخلية الأهالي بالتعاون مع القوات الأمنية وضمان حسن سير تطبيق القرار حفاظاً على السلامة العامة.

وكانت لجنة الداخلية بالرقة فرضت حظراً كلياً لتجوّل الدراجات النارية داخل مدينة الرقة أواخر العام 2018 بعد أعمالٍ إرهابيةٍ نفّذتها خلايا نائمة تابعة لمرتزقة داعش عن طريق الدراجات النارية داخل المدينة، ولايزال حظر التجوّل الكلّي سارياً في المدينة حتى اللحظة.

(م)

ANHA