​​​​​​​لجنة الداخلية تفتتح مركز التوثيق المدني الأول في ريف دير الزور الشرقي

وشارك في الافتتاح الأهالي، وشيوخ ووجهاء العشائر بريف دير الزور الشرقي، وأعضاء المؤسسات المدنية، ولجنة الداخلية بمجلس دير الزور المدني.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للجنة الداخلية في مجلس دير الزور المدني، عواد المحيميد، كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على دور وتضحيات الشهداء في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد أن "مركز التوثيق المدني، سيبدأ بتقديم الخدمات للأهالي خلال الأيام القليلة المقبلة".

فيما قال الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مدينة هجين، مهيدي الجلود: إن "المركز سيخدم أكثر من 300 ألف نسمة في ريف دير الزور الشرقي؛ لأن غالبية الأهالي فقدوا أوراقهم الثبوتية خلال السنوات الماضية".

واختتم الافتتاح بقص الشريط من قبل الرئيس المشترك للجنة الداخلية في مجلس دير الزور المدني، عواد المحيميد.

ويضم مركز التوثيق المدني 4 مكاتب (الإدارة، الأرشيف، التوثيق، الطباعة)، وسيعمل المركز على منح الأهالي الثبوتيات اللازمة، مثل البطاقات الأسرية، البيانات العائلية، شهادات الولادة والوفاة، بالإضافة إلى عقود الزواج.

(ف ع/خ)

ANHA