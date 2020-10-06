​​​​​​​لجنة الداخليّة في مجلس الرقّة المدنيّ تنهي مشروع الإشارات الضوئيّة

وعملت لجنة الداخلية في مجلس الرقة المدني على وضع مشروع يتم من خلاله تركيب أكثر من 47 لوحة مرورية تتوزّع في معظم الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة الرقة، بالإضافة لإنارة خمسة شوارع رئيسة تعدّ عصب الحياة في مركز مدينة الرقة.

وتحدّث مصطفى المحمود الرئيس المشترك للجنة الداخلية في الرقة عن أهم منجزات هذا المشروع، فقال: "قامت لجنة الداخلية من خلال مشروعها الرائد والأول في مدينة الرقة، بإنارة كل من الكورنيش الشمالي والجنوبي والشّرقي في المدينة، بالإضافة لكلّ من شارع المجمّع وتل أبيض وسط مدينة الرقّة".

وتابع المحمود: "كما تمّ العمل على تركيب أكثر من 47 لوحة مرورية في الشوارع الرئيسة والفرعية لمدينة الرقة بهدف تأمين الأمن، والعمل على زيادة الثقافة والوعي لدى سائقي السيارات تفادياً لوقوع أيّ حادث سير في مدينة الرقة، التي تشهد اليوم ازدحاماً كبيراً في معظم شوارعها الرئيسة والفرعية".

وأردف المحمود: "وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الخطوات الخدمية والاجتماعية التي تتّبعها لجنة الداخليّة في مجلس الرقة المدني والهادفة إلى تحسين الواقع الحالي في مدينة الرقة والنهوض بها فكرياً وعمرانياً من خلال مؤسّساتها المحلّية القائمة في المنطقة".

واختتم المحمود حديثه بالقول: "ندعو أهالينا في مدينة الرقة وريفها للتعاون الفوريّ مع وحدات الترافيك القائمة على تنظيم السير داخل مدينة الرقة لمنع وقوع أيّ حوادث سير تذكر".

(ع خ/إ)

ANHA