​​​​​​​لجنة البلديات وحماية البيئة توافق على المشاريع المقدمة من بلديات قامشلو

انتهت لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو، اليوم، من عقد اجتماعاتها مع بلديات الشعب في المقاطعة، والتي عُقدت بغرض مناقشة المشاريع الخدمية لكل مدينة وناحية على حده.

وباشرت لجنة البلديات وحماية البيئة في قامشلو، في 1 آذار، بعقد سلسلة اجتماعات مع بلديات المقاطعة (ناحية تربه سبيه، وتل حميس، تل براك، تل كوجر، عامودا، كركي لكي، جل آغا، ومدينة ديرك، واليوم في مدينة قامشلو)، لدراسة مشاريعهم للربع الأول للعام 2020.

وحضر الاجتماع الذي عُقد، اليوم، في بلدية الشعب في الناحية الشرقية لمدينة قامشلو الرئاسة المشتركة للجنة البيئة وحماية البلديات مسعود يوسف وشرمين شاقو، واللجنة التنفيذية، ولجنة الدراسات في لجنة البيئة، وأعضاء بلدية الناحيتين الشرقية والغربية ومديرية النقل.

وخلال الاجتماع طرحت بلديتا الناحية الشرقية والغربية في قامشلو مشاريعهما للربع الأول للعام 2020، ومن أبرز المشاريع التي طرحت هي (تزفيت الطرق الفرعية والعامة وتعبيدها، وترميم الطرق الفرعية بالحجر المكسر، وصيانة وترميم شبكة الصرف الصحي، وتقوية البنية التحتية في المدينة).

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الرئاسة المشتركة للجنة البلديات وحماية البيئة شرمين شاقو أوضحت لوكالتنا أن اللجنة وضعت خططاً جديدة من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت في الأعوام الفائتة كجودة مجبول الزفت، وعدم إتمام بعض المشاريع بالشكل المطلوب.

ونوهت أن الهدف من الاجتماعات التي عُقدت مع البلديات للاطلاع على متطلبات الأهالي من الناحية الخدمية بشكل مباشر.

وبينّت شرمين شاقو أن معظم المشاريع التي طرحتها بلديات الشعب متشابهة كتقوية البنية التحتية وإصلاح شبكات المياه التالفة، وتزفيت وتعبيد الطرق وتوسيعها، والقيام بمشاريع خاصة بالنقل الداخلي، ونوهت أن لجنة البلديات وحماية البيئة وافقت على معظم المشاريع التي تم طرحها من قبل البلديات.

هذا ومن المقرر أن تعقد لجنة البلديات وحماية البيئة غداً الخميس اجتماعاً لمناقشة المشاريع التي طُرحت وتحديد الميزانية لكل بلدية، ومن المقرر أن تباشر بلديات الشعب في مقاطعة قامشلو العمل بداية شهر أيار أي في الربع الثاني والمخصص للعمل الميداني.

(ب ر-س ع/أ ب)

ANHA