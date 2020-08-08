​​​​​​​لجنة البلديات في دير الزور تبدأ بتنفيذ أحد أهم مشاريعها في الريف الشرقي

تبدأ عملية التعبيد من قرية البحرة غرب مدينة هجين مرورًا بغرانيج وأبو حمام وصولًا إلى بلدة الطيانة على امتداد قدره 40 كم، كما يربط هذا الطريق المناطق المذكورة مع الطريق العام الواصل إلى مناطق الرقة.

وبعد الانتهاء من طريق البحرة- الطيانة سيتم تعبيد الطريق الواصل بين بلدة هجين ومدينة الباغوز في أقصى الريف الشرقي لدير الزور، على امتداد يقارب الـ 60 كم، ويخدم الطريق قرى أبو الحسن، الشعفة والسوسة.

وفي هذا الإطار سلّط الإداري في مكتب الخدمات الفنية ببلدية الشعب في هجين عبد الرحمن الدغيفج الضوء على أهمية هذا المشروع، كونه صلة الوصل بين قرى الريف الشرقي لدير الزور المنتشرة على الحدود العراقية السورية وبين باقي مناطق دير الزور الأخرى وصولًا إلى طريق عام الرقة.

كما أن الطريق المذكور كما ذكر الدغيفج تعرض لدمار كبير في فترة احتلال داعش للمنطقة، لإعاقة تقدم قوات سورية الديمقراطية في حملة تحرير المنطقة.

(ع م/ م)

ANHA