​​​​​​​لجنة الاقتصاد والزراعة تنظم مهرجان الرمان السنوي الأول في دير الزور

بدعم من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، نظم مهرجان الرمان السنوي الأول من نوعه والذي شارك في اليوم الأول منه ٢٠ متسابقاً من قرية السوسة و القرى الأخرى المحيطة بها من قرى "الشعفة غرب السوسة إلى قرية الباغوز شرق قرية السوسة" وعرضوا خلاله إنتاجهم من ثمار الرمان.

وحضر المهرجان كل من ممثلي المؤسسات المدنية ووجهاء وشيوخ المنطقة و العشرات من مزارعي و أهالي المنطقة ومحبي الزراعة و المهتمين بزراعة الرمان.

بدأ المهرجان بكلمة ألقاها رئيس المشرفين على المهرجان علي السلوم الذي رحب بالحضور وبارك على المزارعين المهرجان السنوي الأول في قرية السوسة وتحدث عن ما يميز رمان السوسة عن بقية أنواع الرمان من جودته ولونه.

تلتها كلمة الرئيس المشترك لمكتب الاقتصاد في الخط الشرقي أحمد الفريح الذي رحب بالحضور و بارك على المزارعين هذا المهرجان وتعهد للمزارعين بإطلاق مشاريع خدمية تخص القطاع الزراعي عبر إيصال الكهرباء للمحركات لري محاصيلهم.

تلتها كلمة للرئيس المشترك للجنة الزراعة في هجين جندي الطعمة ذكر فيها بعض المشاريع الزراعية التي أنجزوها، ومن بينها تقديم ١٠ محركات من قبل لجنة الزراعة في هجين مؤكداً أنه سيقدم المزيد من أجل دعم الفلاحين لإنجاح القطاع الزراعي.

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت عروض مسرحية من قبل أطفال مدارس السوسة بينوا من خلالها أهمية التعليم وآثار الجهل على المجتمع و سلبياته، تلتها رقصات من قبل فرقة مدارس السوسة شاركت فيها 6 طالبات من الصف الأول. وفي نهاية العروض المسرحية قدم عرض كوميدي من قبل طفلين حول حب المزارعين للأشجار وخاصة الرمان.

وبعد الانتهاء من العروض المسرحية قامت لجنة مؤلفة من 5 أشخاص بفحص الرمان المشارك في المسابقة من حيث الجودة و النوعية وكانت تأخذ حجم الحبة و لونها بعين الاعتبار و طريقة العرض بالإضافة إلى فحص العصير والدبس المستخرج منه.

وفي نهاية فعاليات اليوم الأول تم تتويج 3 فائزين بالمسابقة؛ الفائز الأول من قرية السوسة المزارع محمود عبد الوهاب العلي والفائز الثاني من حي المراشدة المزارع محمد محمود الفارس والفائز الثالث المزارع محمد مأمون.

بعدها تجول الحضور بين الرمان المعروض في المهرجان.

علماً أن مهرجان الرمان السنوي سيستمر مدة يومين يتم خلاله تقديم عروض مسرحية و مسابقات للرمان من حيث الجودة و النوعية.

(ع م/ل)

ANHA