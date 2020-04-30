​​​​​​​لجنة الاقتصاد في الرقة وريفها تستعد لاستلام محصول القمح من الفلاحين

هذا وحددت هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا سعر مادة القمح بـ 225 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وجاء تحديد السعر عقب دراسة للكلفة الحقيقية.

وتقدم لجنة الاقتصاد في المجلس المدني من خلال المراكز التابعة لها، والمنتشرة في الرقة وريفها الدعم للفلاحين والمزارعين من حيث تسليم السماد والأدوية والمبيدات الزراعية إلى جانب تقديم البذار ومادة المازوت اللازم لري المحاصيل.

وقامت اللجنة بتجهيز ثلاث مراكز جديدة هي صوامع شنينية وكبش والكالطة مع وجود ثلاث مراكز سابقة وهي صوامع بدر والرافقة و السلحبية, بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 66 ألف طن، كما تم تجهيز صوامع البوعاصي في ريف الطبقة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 100 ألف طن, حيث قدّر محصول القمح لهذا العام بما يعادل مئتي ألف طن تقريباً.

وأوضح رشاد كردو الرئيس المشترك للجنة الاقتصادية، أن اللجنة قامت بتجهيز الكادر الإداري اللازم للإشراف على استلام القمح في المراكز الستة المذكورة أنفاً في الرقة.

ونوه " الكادر الإداري سيقسم عمله بداية على ثلاث مراكز، هي مركز كبش في الريف الشمالي، ومركز بدر في الريف الشرقي، ومركز السلحبية في ريف الرقة الغربي، لينتقل لاحقا إلى المراكز الثلاث المتبقية مع إشراف لجنة الاقتصاد في الطبقة على استلام محصول القمح في مركز البوعاصي".

وأكد كردو :" التحضيرات تستهدف شراء كامل القمح من الفلاحين لضمان مخزون استراتيجي يكفي للرقة والطبقة".

وأضاف" في السنةِ السابقة استخرجت مطاحن الرقة والطبقة 90 ألف طن من القمح لتوريد الطحين المدعوم للأفران، كما تم تأمين 10 آلاف طن من القمح وبيعها للفلاحين كبذار".

وتوقع الرئيس المشترك للجنة الاقتصادية تلافي الازدحام الذي كان يحدث خلال الأعوام السابقة نتيجة عدم توفر المراكز اللازمة لاستلام القمح.

(ح م -ع ع/ل)

ANHA