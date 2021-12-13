​​​​​​​لجنة العقد الاجتماعي تنهي أعمال اجتماعها بمناقشة وتعديل 30% من المسودة

وانطلقت يوم السبت الفائت، أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، المؤلفة من 157 عضو/ة، والتي استمرت لـ3 أيام متتالية، مغلقاً أمام وسائل الإعلام، والتي جاءت بعد تشكيل الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد، ومناقشتها.

وركز أعضاء اللجنة الموسعة خلال اليوم الثالث على مناقشة وتعديل النظام الإداري في شمال وشرق سوريا، ودور المجالس والكومينات ومهامها، بعد الانتهاء خلال اليومين السابقين من مناقشة ديباجة العقد، ومبادئه العامة.

وأنهت قبل قليل اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمال اجتماعها، بعد الانتهاء من مناقشة وتعديل 30% من مسودة العقد الاجتماعي، خلال 3 أيام، لتستأنف فيما بعد لاستكمال مناقشة المسودة دون الإفصاح عن موعد اجتماعها المقبل.

وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنة الموسعة، ممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيون، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

(بـ ر/ أم)

ANHA