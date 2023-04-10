​​​​​​​لجنة الأمن والدفاع النيابية تزور موقع هجوم مطار السليمانية

أكد البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، كاروان يارويس، أنّ وفداً من لجنة الأمن والدفاع النيابية سيزور اليوم، موقع القصف التركي على مطار السليمانية الجمعة الماضي.

وقال كاروان يارويس لموقع الاتحاد الوطني، إن: "الوفد يزور السليمانية بناء على توصية من النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ويرأس الوفد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس الزاملي، يرافقه من كتلة الاتحاد الوطني هريم كمال آغا رئيس الكتلة وملا كريم شكور وكاروان يارويس".

وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية كل من حميد الشطري رئيس جهاز الأمن القومي، عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق قيس المحيمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، قد زار السبت المنصرم، مدينة السليمانية وتفقد موقع الهجوم.

وقام الوفد بالمتابعة عن كثب والتحقيق في الهجوم، واتضح لهم حجم الانتهاك الذي وقع على إقليم جنوب كردستان والعراق.

(س ر)