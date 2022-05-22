​​​​​​​لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية تحذر: التمدد التركي بات خطيراً

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية جواد البولاني، في حديث لوكالة Rojnews أن "العراق بات ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية إذ إن تركيا قد مزقت السيادة العراقية إثر استمرارها بقصف المدنيين ومواصلة الاجتياح العسكري".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات تسبب في إزهاق أرواح مدنيين عراقيين ولن نسكت عنها"، لافتاً إلى أن "اللجنة سوف تعقد اجتماعات خاصة لمناقشة ملف الاجتياح التركي خلال الأيام الأخيرة المقبلة".

وأكد البولاني أن "التذرع بأن هذه الهجمات جاءت كرد على حماية الأمن القومي هي ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد، ولا تقدم حلاً للسيطرة على الأوضاع، بل تقود إلى التصعيد وتدهور الحالة الأمنية في البلاد، وتعرض الجميع للمزيد من المخاطر والتهديدات".

وتابع في حديثه، كما "أنها تعد تصرّفاً خارج إرادة الدولة العراقية، واعتداء على سيادتها وعلى الحكومة العراقية إلزام حفظ سيادة البلاد".

وأشار إلى "ضرورة تمسك الحكومة بسيادة البلاد وتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة لأجل إيقاف التمدد التركي الذي بات يأخذ منحى خطيراً".

وقصف الاحتلال التركي صباح أمس السبت، قرية توتاقلي بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخر.

ومنذ 17 نيسان الماضي، يشن جيش الاحتلال التركي هجمات واسعة على جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الجاري، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

(ل د)