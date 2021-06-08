​​​​​​​لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي: تجريف تركيا للأراضي تمهيد لبناء قواعد لها

وقالت عضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، آلا طالباني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تجريف الأراضي والبساتين من قبل تركيا فيه جانبان سياسي وبيئي، وفي كلا الجانبين خرق للدستور والمعاهدات واحترام حسن الجوار"، مبينة أن "أطنان الأخشاب التي قطعت سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق وبطرق غير قانونية".

وأشارت إلى أن "هناك شهود عيان يؤكدون أن أطنان الأخشاب التي تقطع تؤخذ الى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا خرق واضح للسيادة"، لافتة الى أن "المعلومات تشير الى أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية".

واعتبرت الممارسات التركية خرقاً "للسيادة"، مشيرة الى أن "تجريف الغابات والبساتين يعد جريمة إنسانية".

ودعت آلا طالباني "الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف رسمي"، مؤكدة أن "لجنتها سوف تصدر بياناً وموقفاً تجاه ذلك".

(د ع)