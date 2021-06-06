​​​​​​​لجنة العلاقات العامة في الطّبقة: زرنا منبج للوقوف إلى جانب أهلنا وإدارتنا فيها

زار يوم أمس، وفد ضمّ إدارة المجلسين التنفيذي والتشريعي ولجنة العلاقات في الطبقة وشخصيات من شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة، مدينة منبج، حيث التقوا عدداً كبيراً من شيوخ ووجهاء وإدارة مدينة منبج.

في هذا السياق تحدّث لوكالتنا الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة إبراهيم المحمد، فقال: "هدفنا من هذه الزيارة هو الاطمئنان على الوضع في مدينة منبج بشكل عام وتوثيق الصلة والعلاقات بين المنطقتين، والوقوف إلى جانب أهالينا وإدارتنا في منبج ضدّ أي محاولات لخلق الفتنة ونشر الشائعات بين الأهالي من قبل الأجندات المدعومة من جهات خارجية.

وأضاف المحمد: "لقد تجوّلنا داخل مدينة منبج وضمن أسواقها وشوارعها الرئيسة للاطمئنان على الوضع العام للمدينة عن قرب، بالإضافة إلى عقد عدّة لقاءات مع مجالس المدينة لتقديم الدعم للأهالي وتوثيق روابط الأخوة بين كافة مكونات شعوب شمال وشرق سوريا ضدّ أيّ محاولة من محاولات زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن".

وأشار المحمد: "لقد تكلّلت زيارتنا بالنّجاح بعد انتهاء موجة الإشاعات التي بُثّت للعالم من قبل بعض الطامعين، حيث شهدنا استقراراً واضحاً في منبج بفضل تكاتف الأهالي مع الإدارة والقوى الأمنية".

وطالب الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة إبراهيم المحمد في ختام حديثه: "كافة مكونات شمال وشرق سوريا بالوعي تجاه مساعي الأجندات الخارجية التي تهدف للعبث باستقرار مناطقنا وعلى رأسها الدولة التركية وإيران".

(ع ص/إ)

ANHA