​​​​​​​لجنة الأدبيات في روج آفايي كردستان تعقد كونفرانسها الأول

ويشارك في الكونفرانس 65 مندوب/ـة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية وأدباء، وبحضور ممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي، مؤسسة اللغة الكردية، ممثلين عن الإدارة الذاتية.

كما كان من المقرر أن يشارك كتاب وأدباء من الأجزاء الأربعة من كردستان وأوروبا في الكونفرانس لكن صعوبة السفر والتنقل حالت دون ذلك.

وتسعى لجنة الأدبيات في روج آفايي كردستان من خلال كونفرانسها الأول إلى تشكيل مظلة للكتاب والأدباء، في مناطق شمال وشرق سوريا وتوحيد العاملين في مجال الأدب تحت سقفها.

وعلّقت على جدران الصالة صور للكتاب والأدباء الكُرد الذين طوروا اللغة والأدب الكُردي من أمثال (جلادت بدرخان، موسى عنتر، حسين شاويش)، ويافطات كتب عليها "الأدب نداء الإنسان في مواجهة مصيره"، "في صفاء رؤيا الجماهير تكون الثورة جزءاً لا ينقسم عن الخبز والماء وأكف الكدح ونبض القلب".

أعمال الكونفرانس بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم باركت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر انعقاد الكونفرانس الأول للجنة الأدبيات في روج آفايي كردستان.

وتطرقت زلال جكر إلى 10 سنوات من الثورة والنضال والكفاح في سبيلها، كذلك دوامة الحرب التي تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط، ودور الأنظمة السلطوية في تفتيت شعوبها.

لافتة إلى الصعوبات التي مر بها الأدباء والكتّاب الكرد لنقل تاريخ شعبهم عبر أقلامهم، وقالت "يتطلب اليوم من الأدباء والكتّاب نقل الحقيقة التي تعاش في شمال وشرق سوريا".

وتوجهت إلى الأدباء الحاضرين بالقول: "نتاجاتكم هي ذاكرة الشعب، يجب عليكم إظهار الحقيقة المخفية بين أروقة التاريخ"، ولفتت: "سابقاً كان من الصعب طباعة كتاب، لكن اليوم المجال مفتوح أمامكم وأنتم أحرار، يمكنكم الكتابة عن الشهداء وعن الأزمة التي نعيشها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما تتعرض له المرأة، اضطهاد السلطة للشعوب".

ومن جانبها قالت عضوة لجنة الأدبيات في روج آفايي كردستان، بوطان هوشي"إن الكتّاب والأدباء سابقاً كانوا يكتبون في الخفاء خوفاً من تعرضهم للملاحقة من قبل السلطات الحاكمة، لكن اليوم وبعد انطلاقة ثورة روج آفا المجال مفتوح أمامهم".

وأوضحت بوطان هوشي أنهم ومن خلال هذا الكونفرانس يهدفون إلى لم شمل المؤسسات الأدبية والثقافية لتطويرها وسير عملها بشكل أفضل.

هذا وتستمر أعمال المؤتمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام، إذ سيناقش الكونفرانس تقارير اللجنة، النظام الداخلي، وضع مخطط عمل لسنتين قادمتين، انتخاب إدارة للجنة على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا.

ويشار أن لجنة الأدبيات في روج آفايي كردستان، قد تأسست في عام 2016، وتتولى مهمة تقييم الكتب قبل طباعتها وإعطاء الدروس في مجال الأدب في جامعات روج آفا.

(أس/س ر)

ANHA