وتفصلنا أيام عن مرور عامين على احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لمدينتي سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، اللتين تهجر أهلهما بفعل الاحتلال التركي وجرائمه بحق المدنيين وسط صمت دولي.

وتسبب الاحتلال التركي في تلك المناطق المحتلة بتهجير قسري جماعي لأكثر من 300 ألف مدني من أهالي الناحيتين، بالإضافة إلى جرائم السرقة والنهب والسلب، وجرائم الاستيلاء على منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية والأراضي الزراعية، في مسعى منه لتغيير ديمغرافية المنطقة حسب منظمات حقوقية.

ولفضح تلك الممارسات أطلقت لجنة "باقون وعائدون" التي تم تشكيلها من خلال ملتقى عشائري أقيم في مدينة الحسكة وحضره وجهاء العشائر وشخصيات سياسية بالإضافة إلى أحزاب سياسية، حملة من الفعاليات والنشاطات، وفق جدول زمني محدد، كشفت عنه اليوم.

وتهدف اللجنة في فعالياتها ونشاطاتها إلى إيصال صوت أهالي سري كانيه وكري سبي المهجرين للرأي العام الإقليمي، والعالمي، ولفضح انتهاكات المحتل التركي وإنهائه.

وبحسب البرنامج المعلن عنه فإن الفعاليات ستنطلق اعتباراً من يوم غد الجمعة 8 شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك تحت عنوان "عودة آمنة دون احتلال".

وستنطلق الفعاليات بمؤتمر صحفي، سيتلى فيه بيان للرأي العام من داخل مخيم واشو كاني، يوم غد إلى جانب جمع تواقيع مهجري سري كانيه وإطلاق هاشتاغ باسم لجنة "باقون وعائدون".

وفي الـ9 من شهر تشرين الأول سيتم عقد ندوة حوارية مجتمعية موسعة لمهجري سري كانيه، لتسليط الضوء على أوضاع المهجرين خلال العامين الماضيين.

وفي الـ10 من شهر تشرين الأول سينظم في مخيم سري كانيه وقفة احتجاجية لعوائل الشهداء والجرحى والمفقودين، وإصدار بيان عن ذلك، بالإضافة لزيارات لذوي الشهداء والمفقودين والجرحى في إقليم الجزيرة.

و في الـ11 من شهر تشرين الأول سيتم تسليم مذكرات احتجاج "رفض الاحتلال وإنهائه" إلى كل من التحالف الدولي والشرطة العسكرية الروسية ومنظمة الأمم المتحدة.

وفي الـ12 من شهر تشرين الأول سيعقد في مخيم واشو كاني ندوة حوارية "قانونية" بإشراف المحامين والحقوقيين المهجرين من سري كانيه.

أما في الـ 13 من شهر تشرين الأول فسيتم تشكيل لجنة لزيارة مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى هيئة الشؤون الاجتماعية.

وفي الـ14 من شهر تشرين الأول ستقوم اللجنة بزيارات لعوائل المهجرين من سري كانيه، في كل من قامشلو وريف تل تمر والحسكة.

وفي اليوم الأخير 15تشرين الأول من حلمة "باقون وعائدون" سيتم عقد ندوة عن آلام الهجرة وتأثيرها على المرأة والأطفال في مخيم سري كانيه.

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ANHA