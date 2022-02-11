​​​​​​​لجان الصلح ووجهاء العشائر تنهي خلافا بين شقيقين من عشيرة كابارا دام 12عاماً

عقد اليوم وجهاء عشائر "كردية، وعربية" من مدينة الحسكة وناحية عامودا، وبالتنسيق مع لجان الصلح في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، صلحاً بين شقيقين من عشيرة الكابارا في مدينة الحسكة، بعد خلاف دام 12 عاما بينهما.

وجاء الصلح على خلفية خصام وشجار في قرية بيزارة التابعة لمدينة الحسكة، عام 2009، بين شقيين من عشيرة كابارا هم كلا من "محمود حسين، وحميد حسين" ، فقد على اثرها أحد أبناء محمود حسين لحياته على يد ابن عمه حميد حسين.

ولعقد جلسة الصلح نصب أبناء عشيرة كابارا مجموعة خيم في حي الكلاسة وسط مدينة الحسكة، واقاموا مأدبة غداء للحضور المشاركين في جلسة الصلح.

وشارك في مراسم الصلح إلى جانب وجهاء عشيرة كابارا، العشرات من وجهاء العشائر الكردية والعربية في مقاطعة الحسكة، ومجلس مقاطعة الحسكة ومسؤولين في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، ومجلس السلم الأهلي، والعشرات من أهالي عامودا والحسكة.

وبدأت المراسم بكلمة من مستشارة الإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة زينب شيتكا، باركت في مقدمتها الصلح بين الاشقاء وشكرت المساهمين في عقد الصلح وانهاء خصام دام 12 عاماً.

وأضافت زينب شيتكا "يتطلب منا جميعا التسامح والمحبة سواءً كرداً أو عرباً أو أي مكون أخر، والعيش في وفق مبادئ الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

وتخللها كذلك كلمة من قبل رئيس مجلس قبيلة الجبور في اقليم الجزيرة فواز الزوبع قال فيها "هذه الخيمة نصبت لتحل مشاكل شمال وشرق سوريا، ونبارك أيادي أهالينا بالصلح والسلم، لأنه يدل على الأصالة والتأخي الموجودة في اقليم الجزيرة المعطاءة وبين كافة مكونات المنطقة".

وقال حسين شحادة أحد المساهمين في الصلح "نشكر وجهاء عشيرة الكابارا للمساهمة في هذا الصلح المبارك، وإنهاء الخلاف بين شقيقين"، مطالبا خلال حديثه مكونات المنطقة بالسلم والمحبة، والتحاور فيما بينهم.

وانتهت مراسم المصالحة بتقديم أبناء عشيرة كابارا الطعام للمشاركين، ليختتم المراسم بعناق الطرفين المتصالحين.

(ه إ/أم)

ANHA