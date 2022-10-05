​​​​​​​لجان المرأة في مجلس عوائل الشهداء: استهداف الأكاديمية ناكهان إتمام للمؤامرات التي تحاك ضد الشعوب

تعرضت الناشطة والأكاديمية ناكهان اكارسال لهجوم مسلح أمام منزلها في حي بختيار بمدينة السليمانية بباشور كردستان (جنوب كردستان) يوم أمس، مما أدى إلى استشهادها على الفور.

في هذا السياق أدلت لجان المرأة في مجلس عوائل الشهداء بمدن ونواحي مقاطعة قامشلو اليوم، ببيان مشترك، إلى الرأي العام.

وقرئ البيان في (ديرك من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في ديرك شادية يوسف، كركي لكي من قبل عضوة لجنة المرأة في مجلس عوائل شهداء في كركي لكي روكن خشمان، جل آغا من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في جل آغا لينا يوسف، في قامشلو من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو فاطمة حسن الجاسم، عامودا من قبل عضوة لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء كوثر عبد العزيز، تل براك من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء مروى الهصر، تل حميس من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في تل حميس فاطمة الأحمد)، وذلك أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في كل ناحية.

وجاء في مستهل نص البيان: "على شعوب المنطقة إدراك ما تخطط له الدولة التركية وحكومة إقليم كردستان وعلى رأسها آل برزاني، حيث أنهم يريدون إتمام مؤامرتهم الدنيئة التي بدأوها منذ عام 1998 عندما خططوا لاعتقال القائد عبد الله أوجلان، فهم في شخصه يستهدفون إرادة الشعوب".

وأشار إلى استهداف النساء اللواتي يرفضن الظلم والاستعباد المفروض من قبل السلطات والذهنيات الذكورية، وقال: "لأنهم يخافون من إرادة المرأة الحرة زادت اغتيالاتهم للرفيقات الناشطات والمناضلات".

واستنكر البيان استهداف المناضلات، وتابع: "لأن حرية المرأة هي نواة حرية المجتمعات لذا ندين ونستنكر استهداف جينا أميني وزينب محمد، والناشطة والمناضلة ناكهان اكارسال في باشور كردستان".

كما وطالب البيان المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن "بالضغط على الحكومات الفاشية للكف عن قتل المرأة، لأن المرأة هي الحياة وكلنا جينا وكلنا زينب وكلنا ناكهان اركارسال".

(كروب/آ)

ANHA