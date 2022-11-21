​​​​​​​لجان المرأة بمجلس عوائل الشهداء تشجب الهجمات التركية وتؤكد مساندتها للقوات العسكرية

أدلت لجان المرأة بمجلس عوائل الشهداء في مقاطعتي قامشلو والحسكة، اليوم الإثنين، ببيان مشترك تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، قرئ البيان أمام كراج الناحية من قبل عضوة لجنة المرأة، لينا يوسف، بينما في ناحية عامودا فقرئ أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء بعامودا، من قبل عضوة لجنة المرأة بالناحية، سوسن حسين، وفي تل براك قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء غرب الناحية من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، مروى الهصر.

بينما في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، قرئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار بالناحية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، إيمان الفرج.

أوضح البيان في مستهله " ترتكب الحكومة التركية أعمال إرهابية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، واستهداف المدنيين العزل والهدف منه ضرب الأمن والاستقرار الذي تحظى به مناطقنا، ويريد إفشال مشروع وحدة المكونات الذي هو نواة مشروع الأمة الديمقراطية".

وشجب بشدة الجرائم التركية، وأكد "سنكون دروع بشرية أمام آلة الحرب التركية لنمنع احتلال أي جغرافية من أراضينا التي تحررت بدماء شهدائنا، وسنكون سداً منيعاً أمام أي تدخل عسكري وسنساند قواتنا العسكرية والأمنية حتى الرمق الأخير".

وتقدم البيان بعزاءه لعوائل الشهداء الذين استشهدوا إثر الهجمات الجوية لدولة الاحتلال التركي، معاهداً الشهداء "أن نكون أوفياءً لدمائهم الطاهرة".

(كروب/ي م)

ANHA