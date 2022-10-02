​​​​​​​لجان الاقتصاد في كومينات تربه سبيه تجتمع لتطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية المجتمعية

بحضور ممثلين عن هيئات الزراعة والاقتصاد وإدارة الجمعيات في إقليم الجزيرة ولجان من مقاطعة قامشلو عقد اليوم، اجتماع موسع للجان الاقتصاد في كومينات ناحية تربه سبيه، وذلك في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع وسط الناحية.

وتهدف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من خلال هذه الاجتماعات إلى تطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية المجتمعية وإعداد دراسات عامة من أجل إعداد الموازنة العامة للعام المقبل 2023.

وخلال الاجتماع تم النقاش مع لجان الاقتصاد في الكومينات حول المشاريع الاقتصادية والاستماع إلى مقترحاتهم وما قدموه من أفكار حول إقامة مشاريع مجتمعية تعاونية تشاركية.

بدورها، قدمت لجان الاقتصاد في الكومينات مقترحاتها حول تطوير هذه المشاريع وخصوصاً دعم الزراعة وأكدوا أن الكميات المقدمة من بذار ومازوت لا تسد حاجة المزارعين، وتطرقوا إلى ضرورة دعم الثروة الحيوانية وخصوصاً بعد تعرض المنطقة للجفاف.

وأشارت إلى أن المنطقة تحتاج إلى وجود معمل للألبان والأجبان من أجل استثمار منتجات الثروة الحيوانية في الناحية وحاجة قرى منطقة آليان إلى فرن آلي لسد حاجتها من الخبز.

وفي الختام أكدت الهيئات ولجان الاقتصاد في إقليم الجزيرة على دراسة المقترحات التي طرحت في الاجتماع.

(ر ر/آ)

ANHA