بهدف الحد من هجرة الشباب من شمال وشرق سوريا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، بسبب هجمات الاحتلال التركي على المنطقة والحصار المطبق على المنطقة، بادرت هيئة الشباب والرياضة إلى إطلاق حملة لضمان عودتهم.

وتجمّع العشرات من الشباب والشابات في المجلس التنفيذي للإدلاء ببيان للإعلان عن بدء الحملة، وقُرئ البيان من قبل رئيسة هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية مها محمد، وجاء فيه:

"لا شكّ أن المرحلة الحساسة والخطرة التي تمر بها المنطقة تفرض علينا أن نكون على قدر المسؤولية والوعي تجاه وطننا وثورتنا والمكتسبات التي حققناها، لا سيّما أن الحرب الخاصة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي تستهدف الشباب بشكل أساسي وتضعهم على رأس أولوياتها؛ لأن الشباب هم الدرع الذي يحمي الوطن والقوة التي تبني شُعلة الثورة، واليد التي ستبني هذا الوطن مجدداً بعد سنين الحرب الطويلة."

وأضاف البيان أن دولة الاحتلال التركي" حاولت دوماً إبعاد الفئة الشابة عن هويتها وثورتها من خلال الظاهرة السّلبية التي أدخلتها على مجتمعنا والترويج لها عبر عملائها وجواسيسها في المنطقة."

"ولعلّ أبرز هذه الظواهر هي ظاهرة الهجرة التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة وهي من أخطر الظواهر التي لها انعكاسات سلبية على المجتمع مما يتطلب منا الوقوف في وجهها والعمل على الحدّ منها، وتوضيح حقيقة أنها ظاهرة ممنهجة ومدروسة من قبل دولة الاحتلال التركي وليست بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية كما يتم الترويج لها، وإنما الهدف منها هو إفراغ المنطقة من شبابها كي يسهل عليهم احتلالها والسيطرة عليها لاحقاً، بالإضافة إلى الظواهر الأخرى التي تعزز ظاهرة الهجرة مثل إدمان المخدرات والانحلال الفكري والأخلاقي وقتل المرأة".

وأكد البيان " نحن كهيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا نعلن عن إطلاق حملتنا العامة تحت شعار " نحن نحمي وطننا وثورتنا" بهدف التّصدي لجميع هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا والحد منها، وذلك خلال فعّاليات توعوية وفكرية ورياضية تتضمن افتتاح المراكز التدريبية ودورات الدعم النفسي وسلسلة من الندوات الحوارية والعديد من الفعّاليات التي تُعزز ارتباط شبابنا بوطنهم وثورتهم."

وفي الختام دعا البيان الفئة الشبابية إلى الانضمام لهذه الحملة ومساندتها وفاءً لدماء الشُهداء وتأدية لواجبهم تجاه الأجيال القادمة.

(رع/ف)

ANHA