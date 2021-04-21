وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانٍ لها إن "إثيوبيا ترى أن الطريق في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس، فيليكس تشيسكيدي، الدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال في ردّه على رسالة نظيره السوداني عبد الله حمدوك في الـ 13 نيسان/ أبريل الجاري " إن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحًا لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ، وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية وعملها فيما يتعلق بجدول الملء على أساس المرحلية".

وأشارت الرسالة إلى أنه "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا، وما زالت إثيوبيا تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين".

وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.

(د ع)