​​​​​​​لإنهاء الصراع مع إسرائيل.. عباس يعبّر عن استعداده لعقد مؤتمر للسلام

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق النقاط التي تحدث فيها مع الرئيس جو بايدن خلال المكالمة الأخيرة بينهما في أيار/ مايو الماضي.

وجاءت تصريحات عباس على هامش استقباله في رام الله، مساء الاثنين، المبعوث الأميركي هادي عمرو، وفق ما نقلته شبكة الحرة، حيث طالب عباس عقد مؤتمر دولي للسلام.

وخلال اللقاء، جدد عباس التأكيد للمبعوث الأميركي على ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه من مبادرات تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأبدى عباس الاستعداد الفوري للذهاب إلى عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية.

وقال عباس: "إن الوضع الحالي لا يمكن القبول به أو استمراره"، مطالباً بالضغط "لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ووقف النشاطات الاستيطانية وعمليات ضم الأراضي ووقف التصعيد الإسرائيلي". وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان أن مكالمة الرئيس الأميركي وعباس تضمنت تشديد بايدن على "ضرورة توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، وأن الزعيمين "عبّرا عن قلقهما المشترك من أن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وسط أعمال العنف المستمرة".

كما أكد بايدن "التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأميركية الفلسطينية"، وسلّط الضوء على قرار إدارته في الفترة الأخيرة، إعادة المساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

(د ع)