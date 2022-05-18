​​​​​​​لإخراج قوات الاحتلال التركي.. مندوب العراق لدى الأمم المتحدة يقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي

وجاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، لمناقشة أوضاع العراق، وفق ما أفادته وكالة "روج نيوز".

وقال محمد حسين إن "هجمات حزب العمال الكردستاني، ليست حجة بعد الآن، لبقاء القوات التركية داخل أراضي العراق".

وقدم حسين بحر العلوم، خلال الاجتماع، شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد تركيا بسبب ممارسات جيشها داخل الأراضي العراقية.

وهذا هو اول تحرك للعراق على الصعيد الدولي منذ بداية الهجوم التركي في الـ 17 من نيسان الفائت.

وبيّن إن "العراق ملتزم باستعادة العراقيين المحتجزين في مخيم الهول في سوريا"، لافتاً إلى إعادة "ما يقرب من 1900 من المقاتلين الإرهابيين، 550 أسرة.. أغلبهم من النساء والأطفال".

وأكد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، "التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب"، مجدداً الدعوة لعدم استخدام أراضي بلاده "لتصفية الحسابات ولتحقيق أغراض سياسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 17 من نيسان الفائت، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان، مسرور البارزاني، تركيا في الـ 15 من نيسان الجاري، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

(ل د)