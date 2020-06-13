​​​​​​​لإعطاء الضوء الأخضر للبدء.. واشنطن تريد موافقة غانتس على خطط نتنياهو لضم الضفة الغربية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن واشنطن "ترغب بالحصول على موافقة رئيس الوزراء البديل "بيني غانتس" قبل منح الضوء الأخضر لـ نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيليّة على أجزاء من الضفة الغربيّة هذا الصّيف.

وبحسب الصحيفة، شدّد مصدر أمريكي على ضرورة موافقة "غانتس" على عمليّة الضم، وذلك حتى تحظى العمليّة بتأييد الولايات المتحدة.

السبب في ذلك وفق الصحيفة يعود إلى أن "القانون الإسرائيلي يتطلب موافقة الكابينت لفرض السيادة على أي جزء من أراضي الانتداب البريطاني، ورغم أن اليمين يمتلك أغلبية في الكابينت، إلا أن هذه الأغلبيّة ضيّقة، والولايات المتحدة ترغب بأن تحظى الخطوة بتأييد واسع في إسرائيل، حيث إن حصول هذه الخطوة على تأييد واسع من حكومة موحدة يمنحها صلاحيّة أكبر، ويمنع المرشح الرئاسي الأمريكي "جو بايدن" من التراجع عنها بسهولة حال فوزه بالانتخابات".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تؤيد الموعد الذي حدده "نتنياهو"، وذلك لأنها لا ترغب بتنفيذ عمليّة الضم في وقتٍ قريب من الانتخابات الأمريكيّة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وذلك خشية توجيه انتقادات لـ "ترامب" عشيّة الانتخابات في حال تفجّرت أعمال عنف كبيرة في المنطقة.

وفي وقتٍ سابق، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن السفير الأمريكي "ديفيد فريدمان" شارك ليلة الأحد الماضي في اجتماع ضمّ كلاً من "نتنياهو" و "غانتس" و"أشكنازي"، وكذلك المتحدث باسم الكنيست وعضو اللجنة الإسرائيلية الأمريكيّة لمسح المستوطنات "ياريف ليفين"، وذلك لمناقشة عمليّة الضّم.

(ع م)