​​​​​​​لحظات وتنطلق فعالية جماهيرية في كوباني للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

شهدت مقاطعة كوباني منذ صباح اليوم، توجّه الآلاف من عموم مناطق إقليم الفرات، كوباني وصرين وعين عيسى بنواحيها وبلداتها من الكرد والعرب، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، إلى ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، التي من المنتظر أن تشهد فعالية جماهيرية، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ودعماً لحزب الخضر اليساري الذي يخوض الانتخابات البرلمانية التركية يوم الـ 14 من أيار.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات جماهيرية نظمت في عدد من مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، وشهدت مدينة قامشلو أمس الأربعاء ومنطقة الشهباء في الـ 9 من أيار، فعاليات مماثلة شارك فيها عشرات الآلاف من الأهالي، أكدوا فيها على موقفهم الراسخ والمطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والداعم لحزب الخضر اليساري.

ورفع الأهالي الذين توجهوا للمشاركة في الفعالية الجماهيرية، صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الخضر اليساري، مرددين الشعارات التي تحيي المقاومة (المقاومة حياة)، (تحيا مقاومة الشعب الكردي) والداعمة للقائد عبد الله أوجلان (لا حياة من دون القائد)، (يعيش القائد آبو).

ومن المقرر أن تشهد الفعالية الجماهيرية التي ستنطلق في غضون لحظات، إلقاء عدد من الكلمات باسم إدارة المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومكونات المنطقة وبعض الفقرات الفنية.

(كروب/د)

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