​​​​​​​لغم من مخلفات المرتزقة يتسبب بفقدان طفل مُهجّر من عفرين لحياته

ووفق المعلومات التي ذكرها مراسلنا، فإن اللغم انفجر بالطفل محمد عزيز حسين (15عامًا)، أثناء رعيه الأغنام بالقرب من بلدة الزهراء يوم أمس، ما أدى إلى فقدانه لحياته على الفور.

المراسل أشار إلى أن الطفل ينحدر من قرية باصلة، في مقاطعة عفرين المحتلة، ويقطن مع أسرته في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء.

ويُذكر أن مخلفات المرتزقة من العبوات الناسفة والألغام تسببت في فقدان العديد من الأطفال المُهجّرين لحياتهم، وإصابة الكثير منهم بجروح.

بينما تسبّب لغم بفقدان الطفل محمد كردي إبراهيم من بلدة قباسين المحتلة من قبل تركيا لحياته، بعد انفجاره به أثناء وجوده في حقول الزيتون بناحية فافين بتاريخ 2 كانون الأول 2020

(ل ش/سـ)

ANHA