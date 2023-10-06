​​​​​​​لغم أرضي ببادية السويداء يوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات دمشق

قتل 3 من قوات حكومة دمشق وأصيب 2 بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي زرعه مرتزقة داعش في منطقة تل الأصفر في البادية الشمالية الشرقية للسويداء أثناء تنقلاتهم في البادية، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد 465 قتيلاً منذ مطلع العام، هم: 160 مواطناً و276 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، 29 من مرتزقة داعش قتلوا باشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

(د ع)