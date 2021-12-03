​​​​​​​لِحلحلة الأزمة بين لبنان ودول الخليج.. القرداحي يعتزم الاستقالة اليوم

وقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لصحيفة الجمهورية المحلية: "لقد حان وقت الاستقالة، وأنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصحيح في التوقيت الصحيح، ولذلك أشعر براحة داخلية".

وتقول الصحيفة إن قرداحي اتخذ قراره بالاستقالة "بعد مشاورات أجراها مع حلفائه"، مشيرة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وجماعة حزب الله القوية المتحالفة مع إيران.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر أن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج.

وتؤكد صحيفة الجمهورية على هذه النقطة أيضاً، وتقول إن الاستقالة "تتويج لاتصالات داخلية وأخرى عابرة للحدود شارك فيها ماكرون ومستشاره باتريك دوريل".

وكان قرداحي أكد لتلفزيون إم.تي.في المحلي أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة، بتوقيت لبنان (11:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفًا أن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان والسعودية.

وتابع "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".

وتعود الأزمة إلى انتقادات أدلى بها قرداحي، المدعوم من حزب الله، قبل توليه منصبه، للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ووصفها بأنها عدوان خارجي ودافع عن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ودفعت تصريحات وزير الإعلام اللبناني السعودية والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها واستدعاء سفرائها لديه.

(د ع)