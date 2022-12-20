​​​​​​​لدعم مهارات النساء.. افتتاح معرض للأعمال اليدوية في تربه سبيه

بهدف دعم الأعمال اليدوية للنساء والحفاظ على ثقافة وتراث المنطقة، نظمت لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة قامشلو بالتعاون مع لجنة الثقافة والفن في ناحية تربه سبيه، اليوم الثلاثاء، معرضاً للأعمال اليدوية، بمشاركة العشرات من نساء وأهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو.

ضم المعرض الذي نظم في مركز هيزل للثقافة والفن في الناحية ويستمر ليوم واحد فقط (100) قطعة من الحرف الصوفية المصنوعة يدوياً.

وتضمنت الأعمال اليدوية المعروضة (الحقائب، الملابس، الأحذية، القفازات، القبعات، الإكليل الصوفي هو مشغول يدوي يصنع بإحضار أي شكل دائري ثم البدء بالحياكة حوله وعند الانتهاء من صنعه يمكن تعليقه على باب المنزل أو أحد الغرف في فصل الشتاء)، فيما تباع هذه الحرف بأسعار زهيدة.

يشار إلى أن النساء يعرفن كأكثر الفئات حباً بصناعة الحرف الصوفية؛ إذ يصنعن أشكالاً ومواداً مختلفة منها، وتُباع في الأسواق، وتفضل النساء شراء المنتجات المصنوعة يدوياً وبمهارة عالية.

(كروب/آ)

ANHA