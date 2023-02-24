​​​​​​​لدعم اقتصاد المرأة.. مشروع بيوت بلاستيكية ومشتل زراعي على وشك الانتهاء في الطبقة

والمشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة، وذلك في خطوةٍ نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في دعم الاكتفاء الذاتي للمنطقة ككل.

وكانت أعمال تجهيز المشروع الذي تضمن إنشاء 6 بيوت بلاستيكية ومشتل زراعي، قد انطلقت في 21 كانون الثاني الفائت، وذلك في موقع الكرين الزراعي جنوبي مدينة الطبقة، حيث تقدر المساحة الكلية للمشروع بـ 20 دونم.

فيما وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 70% حيث تم الانتهاء من عمليات فلاحة الأرض ونقل التربة الزراعية وتزويدها بالأسمدة، بالإضافة إلى نصب أعمدة إنارة في الموقع، وبناء خزان مياه إسمنتي بسعة 100 برميل.

وحسب ما أكدت الرئيسة المشتركة للجنة الزراعة والري في الطبقة، منى الدالي، فإن المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة، حيث زُرعت التربة ببذور عدة أصناف من الخضروات، وستغطى البيوت بالغلاف البلاستيكي في الأيام المقبلة.

وأشارت لوكالتنا إلى أن هدف اللجنة من هذا المشروع؛ يأتي في إطار دعم أكبر عدد من العاملات في مجال الزراعة، مؤكدةً أن هذا المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتم توسيعه خلال السنوات المقبلة في سبيل تغطية حاجة المنطقة من الخضروات.

وبحسب منى الدالي فإن عدد العاملات في المشروع سيتضح في فترة لاحقة مع الانتهاء من التجهيزات.

يذكر أن مشروع البيوت البلاستيكية يعتبر المشروع الأول الذي تقوم به منسقية المرأة في لجنة الزراعة والري في الطبقة.

(ي م)

ANHA