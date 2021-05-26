وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، الأحد الماضي، حملةً أسمتها "القانون والنظام"، هدفها تنفيذ اعتقالات، والسجن، لـ "ردع المتظاهرين الذين أقاموا احتجاجات واسعة داخل المدن الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة".

وهذه الحملة جزء من حملةٍ أوسع، نفذتها الشرطة بحق المتظاهرين في مختلف المناطق نجم عنها اعتقال 1550 شخصًا فلسطينيًّا، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن الحملة "تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة، والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، والاعتداء على الممتلكات، والانتماء إلى منظمات الإجرام إلى المحاكمة".

فيما نقل موقع "عرب 48"، عن مدير المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة" حسن جبارين، أن "هذه الاعتقالات "لا أساس قانوني لها، وتأتي على خلفية مشاركة الشبان في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة بهدف الترهيب وحسب".

(ع م)