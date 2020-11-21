​​​​​​​لبنان...عملية فرار كبيرة من سجن بعبدا والنهاية مأساوية

وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارّين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح واحد، تتم معالجته في إحدى المشافي.

وطوّقت عناصر من القوى الأمنية " محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المُحاذية له، علمًا أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم".

وتوجّهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أنّه "تم نقل جثث 3 من الفارّين إلى براد مستشفى بعبدا الحكومي، واثنين إلى مستشفى الحياة، كما تم نقل الجريح أيضًا إليها، ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الساعة.

وأضافت الوكالة أن 15 فارًّا أُلقي القبض عليهم حتى الساعة في جوار المنطقة، فيما لا يزال البحث جاريًا حتى إلقاء القبض على الجميع.

هذا، ويعمد بعض الأهالي إلى إعادة أبنائهم الفارّين إلى سجن بعبدا، متمنين من القضاء الإسراع في إصدار الأحكام في حقهم، إما بتخلية سبيلهم أو الحكم عليهم.

وفيما أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا، مطالبًا التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم.

من جهته، علّق الوزير السابق وئام وهاب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قائلًا: "في دولة تحترم نفسها تتم إقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، اليوم، فهو يتحمل كل مسؤولية فوضى السجون، وإذا كانت تحترم نفسها أكثر تقوم بتوقيفه، لذا أدعو وزير الداخلية محمد فهمي إلى توقيفه فوريًّا في سجن القلعة، وهذا من صلاحيات الوزير".

(ز غ)