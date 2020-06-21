كشفت مصادر حكومية لبنانية أن رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب، تطرّقا في اجتماعهما أول أمس إلى "قانون قيصر" من زاوية مبادرة الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جرّ 220 ميغاوات من الكهرباء من سورية للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصًا تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها.

ولفتت المصادر إلى أن الاستثناءات ستشمل مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية.

وقالت المصادر إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية.

وكشفت أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سورية، في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، ولكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جرّ الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها.

(ز غ)

ANHA