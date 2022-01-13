​​​​​​​لبنان.. إضراب وإغلاق للطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

ودعت العديد من منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الاحتجاجات التي بدأت منذ ساعات الصباح، وأدت إلى تعطيل الأعمال في العديد من القطاعات، لاسيما المصارف الخاصة ومحطات الوقود وشركات النفط، وكذلك توقفت الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، بحسب ما أفادته شبكة "الحرة".

وخرجت مساء الأربعاء، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في بيروت وطرابلس شمال البلاد. وقد تخللتها مواجهات محدودة بين المحتجين والقوى الأمنية أمام مقر مصرف لبنان في العاصمة بعد محاولة لاقتحامه.

وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد قال، الشهر الماضي، إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة.

وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان، فرضت حظراً على سفره وقالت إن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب.

وتتواصل معاناة اللبنانيين في وقت وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في الدولة بأنها "واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر".

وفقد عشرات الآلاف وظائفهم في لبنان منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها.

ووفقاً لتقديرات دولية، فإن قرابة 80 بالمائة من السكان، والبالغ عددهم ستة ملايين نسمة بينهم مليون لاجئ سوري، في حالة من الفقر.

وسط هذه الأزمة، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب خلافات تتعلق بمطلب "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) بإقالة القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

(ل د)