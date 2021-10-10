​​​​​​​لبنان في ظلام دامس بعد خروج أكبر محطتي كهرباء عن الخدمة

وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان صحافي عن توقف محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل.

دخل لبنان في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء عن الخدمة بسبب نقص الوقود، وفق ما أفاد به مسؤول لبناني لوكالة رويترز.

كانت المؤسسة قد أصدرت سابقاً بيانات تحذر فيها من نفاد الوقود، فيما يقوم وزراء في الحكومة بالاتصالات حالياً في محاولة لتأمين المحروقات وإعادة الشبكة إلى العمل.

ولفت المصدر إلى أن "شبكة كهرباء لبنان توقفت تماماً عن العمل عند ظهر اليوم، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة".

من جهتها، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان صحافي عن توقف محطتي دير عمار والزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل "ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة، وأدى إلى هبوطها بشكل كامل، دون إمكانية إعادة بنائها مجدداً في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى".

وتابع المصدر، أن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريباً.

إلى ذلك، اعتبرت المؤسسة في بيانها أنه من المرتقب وصول شحنة وقود من اتفاقية مبادلة مبرمة مع العراق في أواخر الشهر الجاري. ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض.

ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، إذ فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.

(د ع)