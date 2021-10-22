​​​​​​​لبنان.. أمسية شعرية في ذكرى وفاة الشاعر والأديب الكردي جكرخوين

نظمت رابطة نوروز الثقافية – الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة، أمسية شعرية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 37 لرحيل الشاعر والأديب الكردي جكرخوين.
خبر 2021-10-22T20:17:00 بيروت

نظمت رابطة نوروز الثقافية – الاجتماعية بعد ظهر اليوم الجمعة، في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، أمسية شعرية، بمناسبة الذكرى السنوية 37 لوفاة الشاعر والأديب الكردي جكرخوين، ألقى خلالها كلمات باسم رابطة نوروز من قبل أحمد سرحد، ومحمود بكر، استذكرا فيها الشاعر الكردي الراحل وذكرا مقتطفات عن حياته، وسيرة نضاله الأدبي والشعري والسياسي، إضافة إلى استذكار ثورة سيد رضا في ديرسم.

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هذا وحضر الأمسية عدد من المثقفين ونشطاء وأعضاء ضمن جمعيات ثقافية كردية وأرمنية، وخلال الأمسية ألقى الصحافي والناشط الأرمني هامو موسكوفيان كلمة حول العلاقة التاريخية بين الشعبين الكردي والأرمني، واستذكر ثورة السيد رضا، وأكد بأنها أنقذت حياة الآلاف من الأرمن وأطفال الأرمن من بطش وإرهاب الدولة التركية.

واختتمت الأمسية بإلقاء روشين قامشلو مقتطفات من قصائد الشاعر جكرخوين أمام الحضور.

(ز غ/ل)

ANHA


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