​​​​​​​لبنان.. اعتصام شمال البلاد وقوى الأمن والجيش تتدخل

وتوزّع المعتصمون أمام مدخلي نقابة المحامين وقصر العدل، وعمدوا إلى قطع الطريق المؤدي إلى قصر العدل بمستوعبات النفايات.

وردّد المشاركون هتافات تؤكد استمرار الثورة وتندد بالفساد وانهيار العملة الوطنية، كما وجهوا نداءات متكررة إلى نقابة المحامين، التي شارك وفد منها في الاعتصام، للمشاركة في التحرك.

وقد حال تحرك المعتصمين دون تمكن خمسة قضاة من مغادرة مكاتبهم في قصر عدل طرابلس، والعشرات من المحامين وشاغلي الأبنية المجاورة من مغادرة الحي بسياراتهم، كما حاول المعتصمون خلع البوابة الرئيسة لنقابة المحررين.

وفيما حضرت إلى المكان وحدات من قوى الأمن والجيش، لجأ بعض المعتصمين إلى حرق مستوعبات النفايات وأغلقوا بها مداخل مواقف سيارات القضاة والمحامين ونصبوا خيمة في المكان، كما وجّهوا نداءات متكررة إلى نقابة المحامين، التي شارك وفد منها في الاعتصام، للمشاركة في التحرك.

(ز غ)

ANHA