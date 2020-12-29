​​​​​​​لبحث مسألة تصدير الكهرباء والغاز .. وزير الطاقة الإيراني يصل إلى بغداد

وفي غداة إعلان شركة الغاز الوطنية الايرانية أن العراق مدين بمبلغ 5 مليارات دولار لقاء استيراد الغاز، وصل الوزير الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد، في إطار زيارة رسمية، وكان في استقباله من الوزير العراقي ماجد حنتوش.

ومن المقرر أن يجتمع اردكانيان لاحقًا مع كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي ووزير التجارة ومحافظ البنك المركزي.

ومن المحاور التي سيبحثها الجانبان "معوقات تصدير الكهرباء إلى العراق والديون المستحقة لتصدير الغاز الإيراني للبلد الجار"، بحسب "السومرية".

وكانت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، قد قالت أمس الإثنين، إن "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5 مليارات دولار هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها 3 مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة، فضلًا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار".

(س ر)