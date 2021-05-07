​​​​​​​لبحث أزمة سد النهضة.. مبعوث أميركي في السودان

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يجري المبعوث الأميركي، جيفري فيلتمان، خلال زيارته، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والري والموارد المائية، تتناول ملفي سد النهضة وأزمة الحدود مع إثيوبيا.

وأجرى فيلتمان، الأربعاء، مباحثات مماثلة في القاهرة مع كبار المسؤولين المصريين بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وينتظر أن يزور أديس أبابا أيضًا لذات الغرض.

وما تزال مفاوضات سد النهضة عالقةً إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدمًا في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، جهودًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والتوصل لاتفاق.

ويدور الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم الى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، في طرحٍ تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.

أما بشأن أزمة الحدود، فنشبت التوترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراضٍ زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمن.

وقابلت أديس أبابا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.

(د ع)