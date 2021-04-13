​​​​​​​لبحث المأزق السياسي.. مسؤول أميركي رفيع يصل لبنان

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، بيانًا تعلن فيه أنها سترسل مسؤولًا رفيعًا إلى لبنان ليعرب عن "قلق" الإدارة الأميركية حيال تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في هذا البلد، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقالت الوزارة إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وهو ثالث أعلى مسؤول في الخارجية، سيزور بيروت من 13 إلى 15 نيسان/ أبريل.

وأضاف البيان أن هيل "سيشدد على مخاوف الولايات المتحدة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًّا، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها.

وتخلفت الدولة في آذار/ مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.

وألحق انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس دمارًا هائلًا في المرفأ والأحياء المجاورة وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

وجاء في بيان الوزارة أن "هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وزعماء الأحزاب للتعاون لتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية".

(م ش)