​​​​​​​لأول مرة منذ توليه منصبه.. بايدن في ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع

ومن المقرر أن يجري بايدن أيضا محادثات ثنائية مع المستشار أولاف شولتز، الذي يستضيف الحدث.

وستركز قمة مجموعة السبع، التي ستستمر حتى، الثلاثاء المقبل، على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتبعاتها العالمية.

ومجموعة السبع "G7" منظمة تضم 7 دول من أكبر اقتصادات العالم هي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان.

وتعهدت أميركا، الخميس الماضي، بتوريد شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، ما يرفع إجمالي قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي التزمت واشنطن بتقديمها إلى كييف إلى حوالي 6.1 مليار دولار.

وحدّدت واشنطن 3 أهداف كبرى لقمّة السبع: "زيادة الضغط على روسيا، وتقديم مقترحات ملموسة للاستجابة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائيّة، وإطلاق شراكة على صعيد البنى التحتيّة مع البلدان النامية".

فيما حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا، متعهدا تقديم دعم مالي إضافي لكييف.

وقال جونسون، في بيان، عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية: "أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا".

وسينضم جونسون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة إيطاليا وكندا واليابان في قلعة إلماو في بافاريا للمشاركة في قمة مجموعة السبع من 26 إلى 28 حزيران /يونيو، على أن يعقب القمة اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد.

وبعد قمة مجموعة السبع في ألمانيا، سيتوجه بايدن وزعماء آخرون إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة مدريد، بين 28-30 حزيران/يونيو الجاري.

(ش ع)