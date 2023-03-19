​​​​​​​لأول مرة منذ بدء التحرك العسكري في أوكرانيا.. بوتين في ماريوبول

لأول مرة منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسية في دونباس".

هذا وتسيطر موسكو على ماريوبول منذ أيار/مايو من العام الماضي.

وقبل ذلك، زار بوتين السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها.

وتعود آخر زيارة قام بها بوتين للقرم إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وضمّت روسيا القرم في 18 آذار/مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.

هذا وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكّرة توقيف بحق بوتين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".

وقالت المحكمة إن مذكّرة التوقيف جاءت على خلفية "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وبحسب ما تقوله كييف فأنه "رُحل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووُضِع كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية".

ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفاً إياه بأنه "باطل" لأن روسيا ليست طرفاً في الجنائية الدولية.

في المقابل، رحّبت أوكرانيا بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أن القرار "تاريخي".

(د ع)