​​​​​​​لأول مرة منذ 20 عاماً.. اليورو يتساوى مع الدولار

في مستوى غير مسبوق، هوى اليورو لأدنى مستوى لتبلغ دولاراً واحداً، في مستوى لم يُسجّل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاماً، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.

وبلغت قيمة اليورو دولاراً واحداً نحو الساعة 09,50 ت غ لفترة وجيزة، في سابقة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2002، قبل أن ترتفع مجدّداً بشكل طفيف.

وفي نيسان/ أبريل، طلبت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية تسديد المدفوعات المستقبلية في عقد التوريد بالروبل بدلاً من اليورو، وقطعت الغاز عن عدة دول، منها فنلندا وبولندا وبلغاريا، في أعقاب ذلك.

(د ع)