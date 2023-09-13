​​​​​​​لأول مرة مهرجان للخيول الأصيلة على مستوى شمال وشرق سوريا

برعاية اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، تقيم جمعية الخيول العربية الأصلية في إقليم الجزيرة، مهرجان (السباق) الأول للخيول الأصيلة، على مستوى شمال وشرق سوريا، وذلك في بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

ويشارك في المهرجان مربّو الخيول الأصيلة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وسيحضره حسب اللجنة المنظمة، شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وممثلون عن أحزاب سياسية، والجهات المعنية في الإدارة الذاتية، وممثلون عن الإدارة.

وخلال هذا العام، قام اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بإحصاء عام للخيول في شمال وشرق سوريا، من أجل تقديم الدعم لمربّي الخيول من علف وأدوية بيطرية، بهدف حماية الخيول الأصيلة في المنطقة، وخصوصاً بعد سنوات من الجفاف تعرضت لها مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضاً الحصار المفروض عليها.

الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، نور الدين عبد الله، بيّن أن السباق سيكون الأكثر تنظيماً من حيث عدد المشاركين والخيول الأصيلة من عموم شمال وشرق سوريا.

مؤكداً أنه تم التحضير له بشكل جيد، وخصوصاً بعد تأسيس جمعية الخيول الأصيلة خلال هذا العام، بهدف دعم مربّي الخيول وتطوير السلالات الأصيلة والحفاظ عليها.

وأشار أنه خلال الأعوام السابقة، كانت هناك سباقات للخيول، غبر أنها كانت غير منظمة بشكل موسع، وتم خلال هذا العام التحضير واختيار بلدة تل معروف بسبب موقعها المتوسط في إقليم الجزيرة.

هذا، وسيجري السباق المرتقب على 8 أشواط بحسب عمر الحصان المشارك، وسينطلق في الساعة 08.00 يوم الجمعة 15 أيلول الجاري.

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