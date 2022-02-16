وكانت شركة كومين للإنتاج السينمائي قد بدأت تصوير فيلمها عام 2018، وانتهت من تصويره عام 2019 وتم عرضه مؤخراً في العديد من الدول الأوروبية.

حضر العرض ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والعشرات من أهالي ومثقفي مدينة الطبقة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بدأ عرض الفيلم الذي يتمحور حول قصة حقيقية حدثت ما بين عام 2014 وعام 2015، في مدينة آمد في باكور كردستان في أحياء سور، وتحكي قصة الفيلم عن مجموعة من الشبان والشابات الذين قاموا بتنظيم أنفسهم للدفاع عن منطقتهم ضد الدولة التركية ودامت هذه المقاومة لـ 100يوم، حيث قام الشبان والشابات بالدفاع عن أرضهم بكل جسارة ولم يرضوا بالاستسلام.

ومن خلال هذا العرض أوصل المنتجون لهذا الفيلم صورة واضحة عن الشابات والشبان الذين قاموا بتنظيم أنفسهم ومحاربة الاحتلال الذي يريد إبادة الشعب الكردي، لكن بمقاومتهم وبسالتهم قاموا بإفشال المخطط التركي العثماني.

واستمر عرض الفيلم ساعتين و20 دقيقة، والجدير بالذكر أن فيلم من أجل الحرية يتم عرضه للمرة الأولى في مدينة الطبقة، شمال وشرق سوريا.

(س ك/خ)

ANHA