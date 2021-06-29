​​​​​​​لأول مرة... انطلاق دوري السيدات لكرة القدم في إقليم الفرات

وبدأ دوري أندية إقليم الفرات لكرة القدم للسيدات بالمباراة الأولى بين فريقي العمال والتربية، وانتهت لصالح فريق التربية بهدف مقابل لا شيء لصالح فريق العمال.

وهذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها دوري خاص بالسيدات في إقليم الفرات، ويشارك بالدوري 7 أندية هي "العمال، الوحدة، التربية، برخدان، الفرات، نسرين، وروشين".

حيث سيلعب كل فريق 6 مباريات في مرحلة الإياب و6 في مرحلة الذهاب بواقع 12 مباراة لكلا المرحلتين.

وقبل بدء المباراة ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خوناف خليل كلمة باركت فيها انطلاق هذا الدوري للنساء في إقليم الفرات، مؤكدة أنه بذلت المرأة الشابة والرياضية الكثير من الجهود في الإقليم حتى تمكنت من الوصول إلى المستويات الحالية، من تمثيل دورها في الرياضة وتحقيق حلمها في هذا المجال.

وسيستكمل جولة الدوري يوم غدٍ الأربعاء حيث سيلعب فريقا الوحدة وبرخدان، أما فريقا الفرات ونسرين سيلعبان يوم الخميس.

(ن كل)

ANHA