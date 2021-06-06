​​​​​​​لأول مرة... امتحانات للشهادة الثانوية باللغة الأم في إقليم الجزيرة

وبعد أن بدأت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بتدريس الطلبة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية المنهاج الدراسي باللغة الأم، أجرت لجنة إعداد المناهج التابعة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة أولى الامتحانات باللغة الأم (الكردية والعربية) لطلبة الشهادة الثانوية.

ويرى المختصون أن إجراء أول امتحانات لطلبة الشهادة الثانوية باللغة الأم بعد 10 سنوات من بدء الثورة في شمال وشرق سوريا هو مكسب كبير لأبناء المنطقة وخصوصًا الشعب الكردي.

وانطلقت الامتحانات عند الساعة الـ 08.30، بمشاركة 3172 طالبة وطالبة موزعين على 64 مركزًا امتحانيًّا.

وتجرى الامتحانات مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد- 19، وخصصت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وبالتنسيق مع هيئة الصحة، نقطة طبية في كل مركز امتحاني.

وتستمر الامتحانات لطلبة الفرع العلمي حتى الـ 27 من حزيران الجاري، في حين تستمر امتحانات الفرع الأدبي حتى الـ 23 من الشهر.

(س ب)

ANHA