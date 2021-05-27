​​​​​​​لأوّل مرّة...إقليم الجزيرة يستعدّ لإجراء امتحانات الشهادتين الثّانوية والإعدادية 

بعد عشر سنوات من الحرب في سوريا عامّة وشمال وشرق سوريا بشكل خاصّ, يستعدّ إقليم الجزيرة لإجراء امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية باللّغة الأم، والتي تعتبر خطوة تاريخية لدى الشّعب الكردي في روج آفا.

وحدّدت الهيئة العامة للتربية والتعليم في شمال وشرق سوريا الـ6 من شهر حزيران / يونيو, موعداً لإجراء امتحانات الإعدادية والثانوية بفرعيها "العلمي والأدبي".

وخصّصت مراكز لإجراء الامتحانات في مقاطعتي قامشلو والحسكة, وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها لتقديم الامتحانات باللّغة الأم .

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع الناطقة باسم لجنة الامتحانات في مقاطعة الحسكة روكن نجار, التي قالت في مستهل حديثها: "تمّ تجهيز مراكز الامتحانات بإقليم الجزيرة في أربع مناطق، وهي مقاطعة قامشلو وكركي لكي ومقاطعة الحسكة والدّرباسية.

وبيّنت روكن أن: "جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بمقاطعة الحسكة سيقدّمون الامتحانات في مدينة الحسكة, أمّا بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية فجميع الطلبة سيقدّمون امتحاناتهم في مدينة الحسكة ما عدا طلبة الدرباسية وزركان فسيقدمون في ناحية الدرباسية".

ونوّهت روكن إلى أنّ ناحية تل براك تابعة لمقاطعة قامشلو، ولكن طلبتها سيقدّمون الامتحانات في مدينة الحسكة.

وأوضحت روكن أن: "عدد طلبة المرحلة الثانوية في مقاطعة الحسكة 900 طالب/ـة من المكونين العربي والكردي, و1500 طالب/ ـة في المرحلة الإعدادية، أمّا في ناحية الدرباسية وزركان فعدد طلبة المرحلة الإعدادية 500 طالب/ـة, خصّصت لهم 5 مراكز توزّعت على ثلاث مدارس هي شجرة الدر, رمضان رمو، ومدرسة اليرموك".

وأضافت روكن: "حدّدت دائرة الامتحانات في مدينة الحسكة 12 مركزاً للشهادتين الإعدادية والثانويّة، موزعاً على أربع مدارس، وهي فلك حواس ومازن حسين بحي المفتي وجان حجار وأحمد مخلف بحي الصالحية".

وأردفت روكن: "تمّ تعيين 12 رئيساً للمراكز الامتحانية في مدينة الحسكة, و24 أمين سرّ و150 مراقباً مع الاحتياطيين, أمّا في ناحية الدرباسية، فتم تعيين 81 مراقباً, و12 أمين سرّ و6 رؤساء مراكز, كما تمّ تخصيص معهد الشهيدة روز جودي في الناحية للمراقبين الاحتياطيين".

(إ)

ANHA