​​​​​​​لاستقبال نوروز 2022.. حملتي نظافة في سد مزكفت وناحية جل آغا

مع حلول عيد نوروز المصادف لـ 21 من هذا الشهر، وضمن تحضيرات شعوب المنطقة للاحتفال به، أطلق أهالي ناحيتي تربه سبيه وجل آغا حملتي نظافة؛ للحفاظ على الطبيعة هناك.

ففي ناحية تربه سبيه توجه اليوم، العشرات من الأهالي من كل المكونات إلى سد مزكفت والمباشرة بحملة النظافة، عمت أرجاء السد وضفاف النهر.

هذا وتأتي هذه الحملة ضمن تحضيرات استقبال عيد نوروز هذا العام، وحول ذلك قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، هدية شمو، إنهم أطلقوا حملة النظافة في سد مزكفت الذي من المزمع أن يحتفلوا فيه بعيد نوروز، وسط رونق وجمال الطبيعة.

وقالت إنهم وبفضل تضحيات الشهداء ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية اليوم يحتفلون بعيد نوروز بكل حرية وسلام.

وفي السياق نفسه، وضمن تحضيرات أهالي ناحية جل آغا لعيد نوروز من تزيين للناحية وإيقاد نار نوروز، أطلقوا صباح اليوم حملة نظافة بدأت من حي الرصافة وجابت شوارع الناحية.

هذا وتهدف الحملتان إلى إظهار جمالية الطبيعة وتنبيه الأهالي بعدم رمي الأوساخ التي تتسبب بتفشي الأمراض.

(كروب/ س ر)

ANHA